Levenswerk van duivenmelker gestolen: '24 duiven zijn onvervangbaar en samen anderhalve ton waard'

De duivenliefhebber uit Made waar 24 top duiven gestolen zijn. (FOTO: Bureau Brabant)

In Made zijn 24 kostbare postduiven gestolen met een waarde van zo'n anderhalve ton. De diefstal gebeurde in de nacht van 30 september op 1 oktober. De 75-jarige eigenaar doet maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant een oproep om naar zijn gestolen vogels uit te kijken.

Als liefhebber is hij al bijna zijn hele leven bezig met de duivensport. Rn dat doet hij niet onverdienstelijk. Zijn duiven zijn van internationale allure en worden verkocht in Saudi-Arabië, China tot aan Japan. De handel in duiven is geen alledaagse bezigheid, dus misschien heeft iemand de gestolen vogels te koop zien staan.

Top duiven

Het kan ook zijn dat de topduiven uit Made gebruikt worden voor de fok. De postduiven zouden dus ook gewoon nog in Nederland kunnen zijn.

De eigenaar weet dat er in de dagen voorafgaand aan de diefstal met een drone over zijn tuin gevlogen is. "Misschien hebben ze zo bekeken hoe ze het eenvoudigst mijn duiven konden stelen", zegt hij in Bureau Brabant.

In de video doet de duivenmelker zijn verhaal:

