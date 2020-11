Dure auto's aan de lopende band leeggeroofd in Oosterhout: 5 diefstallen in één nacht

Inbrekers hebben in september en oktober bijna aan de lopende band dure auto's opengebroken in Oosterhout. Opsporingsprogramma Bureau Brabant toont maandagavond beelden van de daders.

In de wijk Vrachelen werd bij zes auto's ingebroken. In één nacht was het zelfs vijf keer raak. De daders lijken niet geïnteresseerd in de voertuigen zelf. Ze zijn vooral uit op navigatiesystemen, airbags en dashboards. Bureau Brabant toont aan de hand van beveiligingsbeelden hoe de dieven te werken gaan.