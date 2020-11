Hossende mensen houden geen afstand in De Efteling, pretpark schrikt van ophef

Foto: archief vergroot

De leiding van De Efteling is teleurgesteld in het gedrag van een aantal gasten tijdens een muzikaal optreden in het park, zondagavond. Op beelden van Loopings is te zien dat mensen arm in arm staan te hossen en dat ze niet de anderhalvemeter afstand in acht nemen, terwijl dit niet is toegestaan vanwege de geldende coronaregels. De parkleiding is geschrokken van alle ophef.

Het sprookjespark in Kaatsheuvel stopt voorlopig met dit onderdeel van de Warme Winter Weide om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. Hoe lang de optredens niet doorgaan, is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of medewerkers zijn aangesproken op het feit dat ze mogelijk niet of onvoldoende hebben ingegrepen.

Hieronder de beelden van Loopings, de tekst gaat daarna verder.

Wachten op privacy instellingen...

'Geen extra controle'

De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, laat weten dat zowel de toezichthouder van de gemeente als burgemeester Hanne van Aart met het park heeft gesproken. Een woordvoerder van de gemeente wil het incident niet groter maken dan het is, maar hij laat nog wel weten dat het afgelopen zaterdag collega's van hem was opgevallen dat personeel 'soms te lang wachtte met ingrijpen.'

Volgens hem is de gemeente niet van plan de controle op het park te gaan intensiveren. "We zijn er al bijna dagelijks, omdat we het ook als onze verantwoordelijkheid zien dat we zo'n groot park binnen onze gemeente hebben. Bovendien heeft De Efteling het in de regel ook goed voor elkaar. Bovendien zie je niet wat er is gebeurd vóór en na de opnamen die te zien zijn. Maar soms zien onze mensen het verslappen, al heeft dat ook met het publiek te maken. Vóór de coronatijd zag je alleen 'Efteling-volk', nu zijn de bezoekers en hun gedrag af en toe wat onvoorspelbaar. Het deed ons overigens ook pijn toen we de beelden zagen, ook omdat we er al best bovenop zitten en beseffen dat De Efteling een bevoorrechte positie heeft als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de horeca."

'99 procent gedraagt zich voorbeeldig'

"We hebben gemerkt dat we tijdens deze act niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Ondanks alle mensen die het publiek in de gaten houden en maatregelen", zegt een woordvoerder van De Efteling. "Dat is jammer, want 99 procent van onze gasten gedraagt zich voorbeeldig."

De woordvoerder van het park zegt dat de video een vertekend beeld geeft van hoe het er normaal gesproken aan toegaat in de Efteling. "De rest van de dag is prima verlopen. Het laat ook niet zien waar wij de afgelopen maanden zo hard ons best voor doen: een veilig dagje uit bieden", zo wordt eraan toegevoegd.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.