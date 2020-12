Maarten van der Weijden gaat thuis een triatlon doen

Maarten van der Weijden gaat opnieuw een sportieve uitdaging aan om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Op 9 januari gaat de olympisch kampioen proberen een triatlon te voltooien vanuit zijn huis in Waspik. Dit zei hij maandagavond in Peptalk, de talkshow van Ziggo Sport.

Voor deze uitdaging gaat Van der Weijden 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Voor het fietsen en lopen heeft hij thuis trainingsapparaten staan. Het zwemgedeelte legt hij af in de achtertuin, waar een speciaal soort sportzwembad staat. Wie digitaal met hem mee wil sporten om geld in te zamelen, kan zich online inschrijven.

"Het is nog steeds nodig", zei Van der Weijden over het doel van zijn actie. "In Nederland krijgen 100.000 mensen per jaar kanker en sterven er 40.000 mensen aan deze ziekte."

"In deze tijden van corona zijn de zwembaden dicht, daarom moest ik mijn energie op andere manieren kwijt", zei Van der Weijden bij Peptalk. "Zodoende ben ik gaan lopen en fietsen en zo is ook dit idee ontstaan. Het liefst houd ik een evenement waar veel mensen bij kunnen zijn, maar dat gaat nu helaas niet. Daarom heb ik dit bedacht."

Recordpogingen

Van der Weijden wist met zijn inmiddels beroemde recordpogingen miljoenen op te halen voor zijn goede doel. In januari probeerde hij voor de derde keer het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbreken in zwembad De Warande in Oosterhout. Hij staakte zijn poging na iets meer dan 18 uur. Op dat moment had hij 78 kilometer gezwommen en kwam de man met de hamer langs, zei hij later.