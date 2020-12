Man (55) gedood bij steekpartij in zijn huis in Duizel, broer (50) als verdachte aangehouden

De verdachte wordt in een politiewagen gezet (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Ambulance en politie waren snel ter plaatse (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De verdachte wordt in een politiewagen gezet (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De 55-jarige man die maandagavond is doodgestoken in een huis aan de Hoek in Duizel woonde er. Zijn broer van 50, met wie hij er woonde, is aangehouden als verdachte. Hun vader, die er ook woont, raakte niet gewond.

Het incident werd rond kwart voor acht gemeld. Over de aanleiding is niets bekend. Het rechercheonderzoek is in volle gang. De politie hoopt aan de hand van sporen duidelijkheid te krijgen over wat er precies is voorgevallen.

Het huis waar de man werd doodgestoken (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Na de alarmering werden ambulance, politie en een traumahelikopter ingeschakeld. De Hoek ligt in het buitengebied van het Kempendorp.

