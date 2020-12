Dode man gevonden op industrieterrein in Roosendaal, geen sprake van misdrijf

Dode man gevonden in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op een industrieterrein in Roosendaal is dinsdagochtend een dode man gevonden. De doodsoorzaak blijft onduidelijk, maar volgens de politie is de man niet door een misdrijf of een ongeluk om het leven gekomen.

Het lichaam werd dinsdagochtend rond kwart over negen gevonden aan de Hogerwerf, vlakbij het water. De omgeving werd afgezet.

De Hogerwerf ligt op industrieterrein Borchwerf, aan de oostkant van de snelweg A17.

Sporen

Dinsdagmiddag was het sporenonderzoek nog in volle gang. Specialisten van de politie in witte pakken doorzochten onder meer de sloot achter de bedrijven aan de Hogerwerf. Er staan schermen tegen pottenkijkers. Inmiddels weet de politie te melden dat de man niet door een misdrijf of een ongeluk om het leven is gekomen. Daarmee is het onderzoek voor de politie afgerond.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

De omgeving is afgezet (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.