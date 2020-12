Dode man gevonden op industrieterrein in Roosendaal, politie sluit misdrijf niet uit

Dode man gevonden in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op een industrieterrein in Roosendaal is dinsdagochtend een dode man gevonden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie sluit een misdrijf niet uit.

Het lichaam werd dinsdagochtend rond kwart over negen gevonden aan de Hogerwerf, vlakbij het water. De omgeving is afgezet.

De omgeving is afgezet (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

