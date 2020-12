Deze heerlijke kerstpakketten helpen mensen met een verstandelijke beperking aan werk

Het team van Nora Werkt aan het werk (foto: Omroep Brabant). vergroot

In Breda zijn ze druk bezig met het inpakken van kerstpakketten. Allemaal voor het goede doel, want Stichting Nora Werkt probeert zo het hoofd boven water te houden. De stichting zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking werkervaring op kunnen doen. Maar door corona lukt dat nu niet. Samen met Breda Maakt Mij Blij stelde ze een kerstpakket samen om blij van te worden én om te zorgen dat de stichting kan voortbestaan.

Kaas, wijn, mosterd en nog veel meer lekkers wordt zorgvuldig in kartonnen dozen gelegd. Najim is één van de medewerkers die daar druk mee bezig is. ”Ik vind het leuk dat de klanten blij zijn als ze het pakket van ons ontvangen”, zegt hij trots. Hij weet hoe belangrijk het is dat er veel pakketten verkocht worden. “Ik heb veel geleerd van Nora Werkt, dus het zou fijn zijn als het bedrijf kan blijven bestaan.”

Stichting voor dochter Nora

Nora Werkt is opgericht door Marc Mutsaars. Hij vernoemde de stichting naar zijn dochter Nora die het syndroom van Down heeft. Ook zij is druk in de weer met de kerstpakketten. Ze doet de papiersnippers die als vulmateriaal dienen in de doos, en plakt er na afloop een grote feestelijke sticker op met de tekst Fijne Feestdagen!

De mensen van Breda Maakt Mij Blij kwamen eerder al voor anderen in actie, en schoten ook te hulp toen ze van het noodlijdende Nora Werkt hoorden. En zo kwamen ze samen tot dit kerstpakket met streekproducten.

De medewerkers pakken de streekproducten zorgvuldig in:

Kerstpakket is niet genoeg

Volgens vader Mutsaars is het van groot belang dat die pakketten verkocht worden, tweeduizend stuks maar liefst. Maar de pakketten zijn niet genoeg. Het is een eerste oplossing om het jaar 2020 te overleven, maar daarna moet er gezocht worden naar een structurele oplossing. De stichting zoekt daarom nog bedrijven die de handige handjes van zijn mensen goed kunnen gebruiken.

