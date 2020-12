Ongeluk met vrachtwagen en bestelbus op A67 bij Asten, weg weer vrij

Wachten op privacy instellingen... De A67 is afgesloten (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Botsing op snelweg A67 ter hoogte van Asten

De A67 bij Asten is dinsdagmiddag afgesloten geweest door een ongeluk. Tussen Asten en de afrit Helden was de weg dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.

Janneke Bosch Geschreven door

Een bestelbus en een vrachtwagen waren bij het ongeluk betrokken. De bestelwagen kwam tegen de vangrails aan. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Behalve de wagens heeft ook de vangrail flinke schade opgelopen, meldt Rijkswaterstaat. De vrachtwagen en de bestelbus moesten worden weggesleept. Ongeveer een uur na het ongeluk, kon de weg weer worden vrijgegeven.

Schade aan de auto's en de vangrails (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Het verkeer liep op het hoogtepunt meer dan een uur vertraging op, meldt de ANWB, er stond een file van vijftien kilometer. Die neemt nu snel af.

De weg is afgesloten (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.