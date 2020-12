Blauwe pil die hiv moet voorkomen enorm populair: GGD's hebben wachtlijsten voor het medicijn

Foto: Aidsfonds. vergroot

De verstrekking van PrEP aan homoseksuele mannen slaat aan. In alle drie de werkgebieden van de GGD’s in onze provincie is er al een wachtlijst of wordt hiermee rekening gehouden. “Het werkt heel erg goed. We snakken ernaar”, zegt een woordvoerder van belangenorganisatie COC Nederland in Brabant. Met PrEP kan hiv worden voorkomen.

De GGD Hart voor Brabant begon ruim een jaar geleden als eerste in onze provincie met het verstrekken van PrEP. Het gaat om een landelijke proef om dit middel beschikbaar te stellen aan mannen die seks hebben met andere mannen. Het kan dagelijks worden gebruikt of rondom de seks.

Minder hiv vastgesteld

Zowel verstrekkers als gebruikers hadden er hoge verwachtingen van en die worden gestaafd door recente cijfers van de Stichting Hiv Monitoring. Hieruit blijkt dat er vorig jaar bij minder mensen hiv is vastgesteld. En ook al is het niet zeker waardoor de daling word veroorzaakt: PrEP speelt een grote rol in het voorkomen van nieuwe hiv-infecties, zo concludeert de landelijke Hiv Vereniging.

De GGD Hart voor Brabant stelde het middel beschikbaar nog voor de start van de landelijke pilot. “Hierdoor hadden we al zicht op hoe de cliënten de pil ervaarden. Over het algemeen zijn ze erg tevreden. We zien dat er mensen zijn die wel last hebben van bijwerkingen, zoals misselijkheid, maar deze worden na lang gebruik minder als zodanig ervaren.”

'Verantwoordelijkheid nemen'

Volgens een woordvoerder van COC West-Brabant is de discipline, de momenten waarop PrEP zou moeten worden ingenomen, niet te veel gevraagd. “Het Aidsfonds heeft onderzoek gedaan naar ‘wie zijn die PrEP-gebruikers’. Hieruit kwam naar voor dat er best wel mannen zijn die hun verantwoordelijkheid nemen en die tegelijkertijd actief seksueel leven. De echte losbollen nemen ‘zelfs’ geen PrEP, helaas.”

Bij de GGD Hart voor Brabant, dat 260 cliënten kan bedienen, is de vraag groter dan het aanbod. “Er is een wachtlijst van ruim 75 personen. Als er meer subsidie komt, dan gaan wij hiermee direct aan de slag.” Ook bij de GGD Brabant-Zuidoost is het maximum overschreden. Hier moet ‘een klein aantal mannen’ geduld hebben. Landelijk is een signaal afgegeven aan het RIVM en het ministerie dat de subsidie tekortschiet, zo wordt eraan toegevoegd.

De GGD West-Brabant houdt ook rekening met een wachtlijst. “Wij kunnen 148 cliënten helpen. De bedoeling was dat dit eind deze maand zou zijn gebeurd, maar door COVID-19 heeft dit wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat wij vanaf eind januari een wachtlijst moeten gaan hanteren”, aldus een zegsman.

'Relatief anoniem'

Homoseksuelen die bot vangen bij de GGD kunnen overigens nog wel terecht bij de huisarts, de hiv-poli of commerciële soa-klinieken, zo laat de GGD Brabant-Zuidoost weten. De woordvoerder van COC West-Brabant beaamt dit. “Het verschil bestaat erin dat je bij de GGD relatief anoniem bent en dat je controle-onderzoeken niet zelf moet betalen maar wél de medicatie. Voor dertig pillen betaal je ongeveer 50 euro. Een punt is wel dat de houdbaarheid van de pillen per producent nogal varieert, dat is wel een dingetje.”

“Bij de GGD’s heb je verder het voordeel dat controle gratis is en dat je bij de huisarts zo’n onderzoek deels zelf moet bekostigen.”

