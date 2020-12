Project C wil procedure rond wietproef zo snel mogelijk stoppen via kort geding

De initiatiefnemers van Project C afgelopen zomer (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Wietbedrijf Project C stapt naar de rechter. Het Brabantse bedrijf mag niet meedoen aan de nationale wietproef. Maar de ondernemers en telers vinden die uitsluiting ‘absoluut onterecht’. Ze vragen de rechtbank met spoed om de hele procedure rond het keuzeproces stil te leggen en uit te stellen.

Project C werkte al zo’n drie jaar aan gedetailleerde plannen voor een legale hennepkwekerij. Ze hadden ook al een kassencomplex met kantoor op het oog in Etten-Leur. Tot de lokale politiek en de buurtbewoners er voor gingen liggen. Vanwege dat verzet besloten ook de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid Project C uit te sluiten van de proef. De overheid in Den Haag gaat met een loting nu de tien eindkandidaten selecteren. Dat gebeurt donderdag al.

Project C spreekt over ‘totale willekeur’ van de ministeries. Het lijkt er volgens Project C op dat ze zich in Den Haag alleen baseerden op het negatieve advies van de burgemeester van Etten-Leur. “De politieke waan van de dag”, zegt medebestuurder Joep van Meel. In de brief die Project C kreeg is met geen woord gerept over de inhoud en de kwaliteit van het plan, zeggen Van Meel en de andere oprichters. Ze balen daar stevig van.

Al direct na de afwijzing suggereerde medebestuurder Peter Schouten van Project C dat een gang naar de rechter het enige is wat restte. Dat is nu het geval. “In de afwijzingsbrief staat dat het mogelijk is bezwaar in te dienen tegen dit besluit: binnen zes weken”, zegt Van Meel.

Alleen is er wel een probleem met die zes weken: die loting is donderdag. Uit die loting rollen de tien kandidaat-telers die de wietproef mogen gaan uitvoeren. “De bezwaarprocedure is dan ook een wassen neus, omdat er immers geen weg meer terug is als er al is geloot”, volgens Van Meel.

Daarom vraagt Project C aan de rechter of die de loting kan uitstellen. Dan krijgen de afvallers eerst nog gewoon de kans in beroep te gaan en duidelijk te maken wat ze er van vinden, is de redenering.

Het kort geding wordt binnen 24 uur verwacht, in ieder geval nog vóór de loting van donderdag. Vrijwel zeker dient de zaak voor de rechtbank in Den Haag, waar alle processen worden gehouden tegen de Nederlandse Staat.

De oprichters van Project C stapten vorig jaar ook al een keer naar de rechter. Dat was toen omdat de bank ze geen rekening wilde geven. Maar de rechter in Amsterdam bepaalde dat dat wel gewoon moest.

Volgens dagblad Trouw is Project C niet de enige gedupeerde onderneming die zich weigert neer te leggen bij de afwijzing. Ook Canbuiten stapt naar de rechter. Wie achter dat bedrijf zit is onbekend. Ook de plek van hun beoogde kwekerij heeft Canbuiten ook niet bekend gemaakt.

