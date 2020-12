Vrouw wil weten wat er is gebeurd nadat ze van haar fiets werd geslagen: 'Mama doe je voorzichtig?'

De plek waar de vrouw werd aangevallen in Roosendaal (Beeld: Politie / Opsporing Verzocht). vergroot

Een 34-jarige vrouw die in september in Roosendaal van haar fiets werd geslagen en buiten bewustzijn raakte, heeft geen idee wat er die nacht met haar is gebeurd. Mogelijk had de dader een seksueel motief, zo maakte de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht. Het slachtoffer deed in het programma haar verhaal.

Ze vertelde dat ze nog altijd niet aan het werk is en dat vooral haar kinderen veel last hebben van wat er is gebeurd. "Vooral de oudste die nu tien is, vindt het heel moeilijk. Als ik in het donker nog even naar de winkel loop, zegt ze altijd: 'Mama, doe je nu wel voorzichtig? Kijk je wel uit dat er geen andere mannen zijn?'"

De 34-jarige vrouw werd in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september rond kwart voor drie plotseling door een man van haar fiets geslagen. Dit gebeurde op de Espenberg in Roosendaal. Ze raakte vrijwel meteen buiten bewustzijn en het is dus onduidelijk wat er verder met haar is gebeurd.

Laatste stukje alleen

De vrouw fietste die nacht vanuit het centrum van Roosendaal, waar ze wat had gedronken met een vriendin, richting de wijk Tolberg, waar ze woont. Het laatste stukje fietste ze alleen. Nadat ze van haar fiets werd geslagen, raakte ze buiten bewustzijn.

Toen ze na een kwartier weer bijkwam, zag ze haar vermoedelijke belager op een fiets vertrekken richting de Dubbelberg. Ze dacht te zien dat hij donker haar had, maar dat is eigenlijk het enige wat ze zich kan herinneren.

"Mogelijk had hij een seksueel motief."

Aan de aanval hield ze een scheur in haar lip over, haar rechteroog deed zeer, ze had overal blauwe plekken en ze liep een zware hersenschudding op. En vooral van die hersenschudding heeft ze nog altijd last. Ze is snel moe en heeft vaak hoofdpijn, waardoor ze nog altijd niet kan werken.

Omdat de dader niks heeft meegenomen - niet haar portemonnee, ook geen sieraden - denkt de politie dat het niet gaat om een beroving. "Mogelijk had hij een seksueel motief."

Wat is er gebeurd?

In het begin wilde de vrouw eigenlijk helemaal niet weten wat er precies met haar was gebeurd. "Misschien is dat juist wel goed", dacht ze. Maar nu de weken voorbijgaan, wil ze dat wel, zo vertelt ze.

Het slachtoffer vertelt haar verhaal in Opsporing Verzocht:

Er zijn beelden van een camera aan de Watermolenstraat, niet ver van het fietspad bij de Espenberg waar de vrouw van haar fiets werd geslagen. Daarop zijn behalve het slachtoffer drie personen te zien die daar fietsten rond het moment dat zij werd aangevallen. De politie is naar hen op zoek omdat het mogelijk belangrijke getuigen zijn.

Andere vrouw ook mishandeld

Vorig jaar, op 24 juni 2019, is op bijna dezelfde plek een andere vrouw op een soortgelijke manier aangevallen. Ook zij raakte buiten bewustzijn en werd mishandeld. Door die overeenkomsten houdt de politie er rekening mee dat het om dezelfde dader gaat.

Daarom wil de politie ook graag weten of andere mensen rond diezelfde plek ook zoiets is overkomen. Mogelijk heeft de dader namelijk nog vaker toegeslagen.

