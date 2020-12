Paul Gladon staat eindelijk in de basis bij Willem II, maar een lekker gevoel heeft hij er niet bij

Paul Gladon tussen twee FC Groningens-spelers (foto: OrangePictures). vergroot

Paul Gladon tekende in augustus 2019 een tweejarig contract bij Willem II. De spits was klaar om de strijd aan te gaan voor de spitspositie. Verder dan invalbeurten kwam hij echter niet. Tot afgelopen zondag. Trainer Adrie Koster liet hem starten op bezoek bij FC Groningen. Maar een lekker gevoel heeft de aanvaller nu niet.

"Het was mooi natuurlijk dat ik in de basis mocht starten, dat was lekker voor mij. Maar als je nu terugkijkt op de wedstrijd, dan is het natuurlijk klote dat het zo gelopen is”, zegt Gladon in het Koning Willem II Stadion, terugkijkend op de 1-0 nederlaag tegen zijn oude club.

Los van het resultaat, voor Gladon was het fijn om weer eens écht te spelen. Dit seizoen stond de teller op 43 speelminuten in de eredivisie: drie keer een invalbeurt van ongeveer een kwartier. "Nu heb ik negentig minuten gespeeld. Conditioneel ging het prima, ondanks dat het lange tijd geleden was dat ik zo lang gespeeld heb."

De basisplaats voor Gladon was een beloning voor hard werken. Dat is hij altijd blijven doen. "Als je het allemaal laat gaan, speel je sowieso niet. Dat is simpel. Elke training honderd procent geven, dan is het aan de trainer wat hij vervolgens doet. Hij vertelde me op het veld dat ik al weken goed train en goed bezig ben. Daarom kreeg ik nu een kans. Het was mooi dat ik mocht starten.”

"Winnen en scoren, dat was het droomscenario. Helaas was het niet zo."

Achter iedere zin volgt een 'maar'. Echt genieten van die basisplaats is er niet bij, door het spel en resultaat in en tegen Groningen. Vanaf het moment dat Gladon hoorde dat hij zou starten tot aan de wedstrijd ging er een ander scenario door zijn hoofd. "Je denkt aan winnen en dat je scoort, dat is een droomscenario. Helaas was het niet zo. We hebben met 1-0 verloren, nu moeten we door naar Fortuna Sittard. Dat is nu het belangrijkste. We moeten punten gaan pakken.”

Het is een understatement. Acht punten heeft Willem II na tien gespeelde wedstrijden. Het gebrek aan punten in combinatie met minder spel kan zorgen baren, al is dat binnen de selectie nog niet het geval. "Nee, zorgen niet. Maar het is duidelijk dat we punten moeten gaan pakken. Ik heb ook het gevoel dat we dat gaan doen. Helemaal tegen de teams die nu komen. Die punten zijn op dit moment echt het belangrijkste, goed spel minder. Als we dan een serie neergezet hebben, dan mag het mooie voetbal wel weer komen.”

"We weten na vorig jaar dat we heel goed kunnen zijn, gevoel dat dat weer terug gaat komen."

En dus kan het ook zijn dat er even geen combinaties gezocht worden, maar dat Willem II de lange bal speelt. Dat had het tegen FC Groningen misschien ook eerder moeten doen, met Vangelis Pavlidis en Gladon in de punt. "Achteraf, ja. Maar op dat moment zelf denk je toch: er is niet echt reden toe, het is maar 1-0. Je wacht op momentjes.” Wat dat betreft hebben de spelers nog altijd vorig seizoen in het achterhoofd. “We weten na vorig jaar dat we heel goed kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat dat weer terug gaat komen en dat we zeker punten gaan pakken.”

