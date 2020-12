Hennepkwekerij gevonden in ingegraven zeecontainer in Aarle-Rixtel: 'Dit hoor je niet vaak'

De vondst werd gedaan in een ingegraven container (foto: politie). vergroot

De politie heeft woensdagochtend op een wel heel bijzondere plek een hennepkwekerij gevonden. In een ingegraven zeecontainer aan de Havenweg in Aarle-Rixtel werd de vondst gedaan. "Dit is een uniek elementje", aldus een politiewoordvoerder.

De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. "Dit hoor je niet vaak", vervolgt de woordvoerder. "Meestal gaat het om zolders of van die vochtige schuurtjes."

Bekijk hier de beelden van de ondergrondse zeecontainer:

Het gaat om een container van 28 vierkante meter. In de container stond wel kweekapparatuur, maar er zijn geen planten gevonden. De brandweer zorgt ervoor dat agenten de container op een veilige en praktische manier kunnen betreden.

De toegang naar de ruimte. (foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie doet onderzoek (foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

