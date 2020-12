Help carnavalstroostlied 'Doorgaon' de Top 2000 in! Stemmen kan nu

Wat al lukte met Angel of Death van Slayer en het Pokémon-lied moet ook lukken met ons eigen carnavalstroostlied Doorgaon! De stembussen van de Top 2000 zijn inmiddels geopend. Gaat het ons lukken om deze topper aan heel Nederland te laten horen tijdens de feestdagen?

Top 10 naast Queen? Op 7 december horen we of Doorgaon de top tien heeft gehaald, naast waarschijnlijk Hotel California, Bohemian Rhapsody en Stairway to Heaven. Op 17 december wordt de hele lijst bekendgemaakt. En we doen het natuurlijk ook voor een plekje buiten de top tien.

Carnavalsfanaat Thijs vatte het onlangs al goed samen: “Het is een van de grootste volksfeesten in Nederland, maar het is niet vertegenwoordigd in de Top 2000. Dat móet anders! Het maakt niet uit op welk nummer het in de lijst staat, als het er maar in komt." Help jij mee om de carnavalskraker in de Top 2000 van Radio 2 te krijgen?