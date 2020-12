Gemarteld, vermoord en gedumpt: internationaal opsporingsbericht voor 'Meisje van Teteringen'

. vergroot

Oud-journalist Theo Jongedijk uit Teteringen verspreidt een internationaal opsporingsbericht in zes talen om duidelijk te krijgen wie het meisje was dat op Eerste Kerstdag 1990 dood werd gevonden in de bossen bij Teteringen. Het zogenoemde 'Meisje van Teteringen' was gemarteld, vermoord en gedumpt in doeken en tapijt. Wie zij was, hoe zij stierf en wie de daders waren, is nog altijd een raadsel. "Als we er nu niet wat aan doen, dan gebeurt het nooit meer."

Samen met andere mensen uit Teteringen en omgeving probeert Jongedijk de identiteit van het meisje dertig jaar na haar dood alsnog te achterhalen. Hij publiceerde onlangs een boek en lanceerde een website om nieuwe aanknopingspunten te vinden. Het liefst zou de oud-Telegraaf-journalist zien dat de politie het onderzoek heropent.

"Degenen die dit hebben gedaan, hebben haar naam gestolen”, zei Jongedijk eerder over de moordzaak. “Al dertig jaar ligt ze hier in Teteringen naamloos begraven op het kerkhof. Onder een mooie marmeren steen waar alleen op staat 'doordat wij jou gedenken, krijg jij het eeuwige leven'. Maar daar hoort een naam bij, zodat wij weten met wie wij te maken hebben."

Suriname heeft onlangs toegezegd serieus naar de zaak te willen kijken, zegt Jongedijk. De autoriteiten van het land gaan volgens hem de vermissingsarchieven na op zoek naar meer informatie, omdat het meisje gebaseerd op haar uiterlijk mogelijk Creools was. "Maar alles met een hele grote slag om de arm", zegt Jongedijk erover. "Dit is nadrukkelijk niet meer dan een vermoeden.”

Met het opsporingsbericht hoopt Jongedijk de zaak ook internationaal op de kaart te zetten. Alle tips zijn welkom, staat in de brief, aangezien er nog zoveel onduidelijk is. De initiatiefnemers vragen zich bijvoorbeeld af hoe het mogelijk is dat niemand het meisje ooit is komen zoeken.

Het bericht wordt donderdag in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en het Turks naar ambassades en media wereldwijd verstuurd. “Omdat we het in die richting zoeken”, licht Jongedijk de keuze voor deze zes talen toe. "En we hebben geen budget, dus we zijn afhankelijk van 'native speakers' die het allemaal vrijwillig doen."

De initiatiefnemer is hoopvol. "Ik hoop dat we rond deze kerst - dertig jaar later - haar naam op het graf kunnen aanbrengen."

