Een gratis deurbel met camera van de gemeente: bewoners zijn blij, maar de politie heeft er niks aan

Niemand die meedoet aan een experiment waarbij in Eindhoven gratis slimme deurbellen zijn uitgedeeld, geeft de beelden van die deurbel aan de politie. Dat laat de gemeente Eindhoven weten aan Omroep Brabant. De deurbellen met camera werden vorig jaar uitgedeeld aan 53 inwoners van de wijk Blaarthem. Bewoners voelen zich volgens de gemeente wel veiliger door hun nieuwe deurbel.

Met de deurbellen kunnen inwoners via hun smartphone kijken wie er voor de deur staat of hun straat in de gaten houden, zelfs als ze niet thuis zijn. Paul van Dijk, operationeel expert wijkzorg van de politie sprak bij de start van de pilot nog de hoop uit dat er misdrijven opgelost zouden worden met de beelden van bewoners. “Op het moment dat de camera’s zaken registreren maken we daar dankbaar gebruik van”, zo vertelde hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Almere

Dat is de afgelopen maanden geen enkele keer gebeurd. De reden is dat geen van de 53 deelnemers de beelden deelt met de politie. Daarvoor moeten ze namelijk opgeslagen worden op een account van Ring, de producent van de deurbel. Om dat te doen is een abonnement van 3 euro per maand nodig. Vervolgens kunnen ze aangemeld worden bij het project 'Camera in beeld' van de politie. “Geen van de deelnemers heeft zo’n abonnement afgesloten”, aldus de gemeente.

In Almere vond eerder een soortgelijk experiment plaats. Daar werd gebruik gemaakt van deurbellen van het merk Skybell, waar de beelden gratis opgeslagen kunnen worden. Ook moesten deelnemers verplicht meedoen aan 'Camera in beeld'. Niet zonder resultaat: de politie vroeg in een jaar tijd twaalf keer beelden op die door de deurbellen gemaakt waren.

Privacyzorgen

De experimenten met slimme deurbellen waren al direct omstreden vanwege mogelijke privacyschendingen. De Autoriteit Persoonsgegevens noemde preventie een taak van de gemeente: "Als een gemeente cameratoezicht wil, dan moeten ze gewoon camera’s ophangen”, aldus de privacywaakhond. "Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag. Daar moeten ze mee stoppen."

Een andere zorg, dat de beelden van de deurbellen opgeslagen worden op de servers van het Amerikaanse bedrijf Ring, lijkt in het geval van Eindhoven niet terecht.

Gevoel van veiligheid

De gemeente Eindhoven laat weten dat bewoners wel erg tevreden zijn over de bel. “Het veiligheidsgevoel van de deelnemers is na installatie van de digitale deurbel aanzienlijk verbeterd. Ze geven aan zich door de digitale deurbel veiliger te voelen, zowel in hun huis, als wanneer ze niet thuis zijn.”

Of de pilot wordt verlengd of uitgebreid, is op dit moment nog niet bekend. De gemeente wacht eerst de definitieve uitkomst van de evaluatie af.

