Drugslab ontdekt in een loods in Nieuwendijk, honderd omwonenden geëvacueerd

Wachten op privacy instellingen... Het lab wordt vanavond en vannacht bewaakt (Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision.). Drugslab gevonden in een loods (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/4 In een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk is woensdag een werkend drugslab ontdekt

In een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk is woensdag een werkend drugslab ontdekt. De hulpdiensten waren massaal op de been en zo'n 100 omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Iets na 13.00 uur kreeg de 112-centrale een melding van een 'brandgerucht', waarop agenten poolshoogte gingen nemen.

Zij roken een lucht die vrijkomt bij de productie van synthetische drugs, waarop alles uit de kast werd gehaald. Zo kwamen onder meer een arrestatieteam, de LFO, veel politie en een aantal ambulances ter plaatse. Er werd een bomrobot ingezet en ook vloog er een drone in de lucht.



vergroot

Het was urenlang niet duidelijk wat er in de loods zou worden aangetroffen. Het arrestatieteam ging, getooid in beschermende pakken, rond halfvijf tot actie over.

Wachten op privacy instellingen...

Rond halfzes werd bekend dat het toch om een drugslab gaat. Volgens Freek Pecht, drugslabdeskundige bij de politie, was het lab nog in werking op het moment van de inval. "Er stond nog het één en ander te pruttelen", aldus Pecht. Er was zo nu en dan boven een van de loodsen een rookpluimpje te zien. Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage sprak van een 'middelgroot lab'.

De hulpdiensten die het pand betraden, werden na afloop door de brandweer ontsmet. Een team van de LFO heeft het lab veiliggesteld. Het wordt de rest van de avond en nacht bewaakt en donderdag opgeruimd. Het is nog niet bekendgemaakt wat voor soort drugs er werden gemaakt.



Evacuatie

Een aantal omliggende huizen in een straal van 200 meter werd uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners van die woningen werden elders opgevangen. Zij mochten rond 18.30 uur weer terug naar huis.



(foto: Marcel van Dorst SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.