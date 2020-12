Mogelijk drugslab ontdekt bij brand in een loods in Nieuwendijk, 100 omwonenden geëvacueerd

Bij een brand in een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk is mogelijk een drugslab ontdekt. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, maar niemand weet nog wat er in het gebouw wordt aangetroffen. Zo'n 100 omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Iets na 13.00 uur kreeg de 112-centrale een melding van een 'brandgerucht', waarop agenten poolshoogte gingen nemen. Zij roken een lucht die vrijkomt bij de productie van synthetische drugs, waarop alles uit de kast werd gehaald. Zo zijn onder meer een arrestatieteam, de LFO, veel politie en een aantal ambulances ter plaatse. Er werd een bomrobot ingezet en ook vliegt er een drone in de lucht.



Een aantal omliggende huizen in een straal van 200 meter is uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners van die woningen worden elders opgevangen. Verdere details ontbreken nog.



Het is niet voor het eerst dat er een drugslab wordt ontdekt in een brandende loods. In juni werd nog een groot drugslab ontdekt in een afgebrande loods in Wouwse Plantage. Door het vuur was er toen weinig meer over van het lab aan de Mariabaan.