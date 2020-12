18-jarige vrouw in Asten van fiets gesleurd en verkracht: man (30) krijgt drie jaar cel en tbs

De Kasteellaan bij Asten-Heusden, vroeger al berucht vanwege potloodventers. vergroot

Een 30-jarige man krijgt drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten van een 18-jarige vrouw in Asten. De man uit Asten-Heusden trok de vrouw vorig jaar april van haar fiets. Hij sleurde haar de bosjes in en verkrachtte haar onder bedreiging van een mes. Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, oordeelt de rechtbank in Den Bosch.

Paul Ruiter Geschreven door

Het 18-jarige slachtoffer fietste na een avondje stappen terug naar huis via de Kasteellaan in Asten. Daarbij werd ze plotseling van haar fiets geduwd en de bosjes in gesleurd. De man pakte ook haar telefoon af.

Daarna moest ze hem onder bedreiging van een mes zoenen en oraal bevredigen, waarna ze anderhalf uur lang werd verkracht. Later die nacht werd ze door haar ouders gevonden en sloeg de man op de vlucht. Hij ontkende seks met haar te hebben gehad en stelde dat zij vrijwillig met hem zoende. De man vond ook dat hij bij voorbaat al schuldig was verklaard.

De rechtbank oordeelt echter dat er genoeg bewijs is dat hij de vrouw verkrachtte. Ze had verwondingen, er werd DNA op belastende plekken gevonden en haar fiets was beschadigd.

Meer respect

De man heeft het slachtoffer veel angst aangejaagd en was er bij de verkrachting alleen op uit zijn eigen lusten te bevredigen, stelt de rechter. Justitie had 4,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man geëist. Dat de celstraf lager uitvalt, komt door de rechtbank omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en een persoonlijkheidsstoornis heeft.

De vrouw zei onlangs bij een zitting dat er veel over haar 'gekletst werd'. "En ik zou het verzonnen hebben", stelde zij. "Ik zal nooit meer de oude worden, maar het heeft mij ook sterker gemaakt.” Ze zei ook te hopen dat haar belager meer respect krijgt voor vrouwen.

