Vrouw van 18 van haar fiets gesleurd en vijf keer verkracht: verdachte hoort 4,5 jaar en tbs eisen

De Kasteellaan bij Asten-Heusden

Justitie heeft 4,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige verdachte in de Astense verkrachtingszaak. Een 18-jarige vrouw werd in april vorig jaar van haar fiets getrokken, de bosjes in gesleurd en daarna onder bedreiging van een mes vijf keer verkracht. De zaak zorgde voor veel opschudding in het kleine dorp. De verdachte, die ook uit Asten-Heusden komt, zegt dat alles verzonnen is.

Het 18-jarige slachtoffer fietste na een avondje stappen terug naar huis via de Kasteellaan in Asten-Heusden. Daarbij werd ze plotseling van haar fiets geduwd en de bosjes in gesleurd. De man pakte daarbij ook haar telefoon af. Daarna moest ze hem onder bedreiging van een mes oraal bevredigen, waarna ze werd verkracht. Ze werd die nacht door haar moeder gevonden.

De verdachte ontkent alles en vindt dat hij bij voorbaat al schuldig verklaard is. Volgens hem hebben ze de bewuste nacht alleen samen gerookt, gezoend met wederzijdse toestemming en heeft hij tijdens het zoenen alleen zijn hand in haar onderbroek gedaan. “Mogelijk ben ik daarbij over haar grens gegaan”, zegt hij. Daardoor zou ook zijn DNA op die plek zijn gekomen. Er is geen sperma in haar mond en geslachtsdeel gevonden en daarom kan er geen sprake van verkrachting zijn, stelt volgens de verdachte. Ook zijn advocate hamert op dit punt.

Man vlucht door de bosjes

Officier van justitie Patrick van Hees verwijst deze lezing naar de prullenbak. Hij merkt op dat de jonge vrouw net haar moeder ingelicht had dat ze naar huis kwam. “De verkrachting is gestopt omdat de ouders van het slachtoffer haar zijn gaan zoeken. Wie weet wat er was gebeurd als zij hun dochter niet hadden gevonden?”

De man vluchtte door de bosjes terug naar zijn huis. Hij liet zijn fiets achter en verloor onderweg een van zijn schoenen. Een speurhond wist dankzij die schoen het spoor tot bijna aan zijn voordeur te volgen. De politie vond in de kliko de andere schoen en de jas van de man. Hij zegt dat hij dat deed omdat hij ervan schrok dat hij ineens werd verdacht van een verkrachting.

Tranen de vrije loop

Het slachtoffer is met haar familie ook bij de zitting aanwezig. De 18-jarige vrouw maakt zelf gebruik van haar spreekrecht. “Er wordt veel over mij gekletst en ik zou het verzonnen hebben. Ook worden er grapjes over gemaakt en zeggen mensen tegen mij of ik mee naar het bos wil", vertelt ze. “Ik zal nooit meer de oude worden, maar het heeft mij ook sterker gemaakt.” Ze hoopt dat haar belager meer respect krijgt voor vrouwen.

Na haar spreekrecht loopt ze terug naar haar ouders. Als ze haar tranen de vrije loop laat, wordt ze getroost door haar vader. Ze heeft last van een posttraumatische stressstoornis en heeft langere tijd niet kunnen werken. Daarin wil ze ook een forse schadevergoeding van 12.000 euro, nog los van alle materiële schade die ze geleden heeft.

Anderhalf jaar in voorarrest

De verdachte zit al anderhalf jaar in voorarrest en vindt die onzekerheid 'verschrikkelijk'. "Mijn leven in de gevangenis is een hel, want ze zien mij daar als verkrachter." De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar werd een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Volgens de psychiaters heeft hij borderline en een gebrek aan inlevingsvermogen en heeft hij last van stemmingswisselingen.

De zitting stond eerst gepland voor begin september. De verdachte kon toen een confrontatie met de feiten niet aan en had hij daarom na lang twijfelen besloten om niet te komen. De rechtbank ging daar niet mee akkoord, maar wist hem niet tijdig in de rechtszaal te krijgen waardoor de zaak moest worden uitgesteld. De uitspraak volgt over twee weken.

