Doorbraak in kettingzaagmoord, verdachten doorbreken stilzwijgen: 'Ik heb hem in het water gegooid'

Johan van der Heyden (archieffoto: Opsporing Verzocht). vergroot

Een van de hoofdverdachten in de kettingzaagmoord heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De man zegt dat hij het lichaam van loodgieter Johan van der Heyden heeft gedumpt. Een andere hoofdverdachte zegt dat ze toeliet dat het lijk van de Belgische loodgieter werd verbrand op haar erf. Volgens politie en Openbaar Ministerie ontbreekt ‘een groot deel’ van het lichaam nog steeds.

Dat werd woensdagmiddag bekend op een tussentijdse zitting over een van de gruwelijkste zaken van de voorbije jaren in Brabant. De drie hoofdverdachten zaten voor het eerst bij elkaar in de zaal.

Nicky S. heeft volgens de recherche het lichaam van Johan van der Heyden met een kettingzaag in stukken gezaagd en gedumpt. Dat deed hij vorig jaar zomer bij de brug van Nieuw-Vossemeer, over het Schelde-Rijnkanaal. Daar is later een speciekuip gevonden met inderdaad de resten van het slachtoffer.

Bekentenis

De rechtbank stelde vragen over het lichaam aan Nicky S. Die beantwoordde iedere vraag van de rechtbank met het woord ‘zwijgrecht’. Maar voor het eerst gaf hij in het openbaar toe dat hij met de verdwijning van het slachtoffer te maken had. “Ik heb hem in het water gegooid. Dat is het enige wat ik heb gedaan.”

Toen de rechter vroeg waar de rest van het lijk is, moest hij dat antwoord schuldig blijven. “Dat weet ik niet. Er is geen rest.” Meteen gevolgd door het woord ‘zwijgrecht’. Maar hij benadrukte daarna: “Misschien moet u het eens bij de anderen vragen.“ Dat deed de rechtbank.

Pillen

Verdachte Edna V. uit Steenbergen doorbrak ook het stilzwijgen. Ze gaf toe dat ze 'twee tot drie' pillen had gegeven aan het slachtoffer. Ze vertelde de rechter waar het over ging. “Dan zouden ze geld van de huur afpakken.” Ze had het nadrukkelijk over ‘ze’ en niet over ‘we’. V. benadrukte niks te weten over moord of doodslag. “Hij zou de volgende ochtend wakker worden in zijn bus.”

'Je moet bij Nicky zijn'

De rechtbankvoorzitter vroeg of ze wist dat het toch ontvoering is waar ze zich schuldig aan maakte. De officier van justitie noemde het een bekentenis, maar dat bleef ze ontkennen. “Er was een afspraak dat die man weg zou gaan de volgende dag.”

De rechtbank vroeg of zij misschien wist hoe het slachtoffer is gestorven. “Nee”, zei de verdachte. Ze keek naar Nicky S. “U moet niet bij mij zijn, maar je moet bij Nicky zijn.”

Lichaam verbrand

Drie dagen lang brandde de barbecue op het erf van Edna V. aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. Daar wist ze van, van dat vuur, zei ze. Op de barbecue zouden resten van de Belg zijn verbrand. De officier van justitie vergeleek dat met een crematie.

“Maar daarbij blijft een deel van een lichaam bestaan. Hier werd het bij lange na niet zo warm. Het kan niet anders dan dat er ergens nog stukjes lichaam over moeten zijn. Ik vind het heel erg om het zo te moeten zeggen", terwijl ze naar de nabestaanden keek. “Ik denk dat er veel meer kennis bij deze verdachten zit.”

Resten in vuilniszakken?

Omdat die verder niets wilden zeggen, vertelde de officier dan maar zelf wat ze denkt dat er gebeurde. Ze zei dat Nicky S. asresten in drie vuilniszakken heeft gedaan en naar de vuilstort heeft gebracht. De speciekuip heeft hij opgepakt en in de auto gezet. Nicky zou toen hebben verteld aan Edna dat Johan erin zat.

Het OM gaat er nog steeds van uit dat de Belg is gedood maar heeft dat nog steeds niet specifiek ingevuld in het dossier, zo bleek op de zitting. De rechtbank noemde letterlijk de diverse mogelijkheden op: ‘een natuurlijke dood, verstikking, mishandeling, doodslaan, doodsteken’.

Onderzoek loopt nog

Er is nog steeds onderzoek bezig naar de speciekuip. Dat richt zich nu op het beton dat over de lichaamsresten van Johan is gestort. Daarin zitten mogelijk ook nog meer resten van hem. Ook wordt gezocht naar eventuele schotresten.

Wanda van R. zweeg tijdens de hele zitting. Haar advocaat vroeg niet om vrijlating. Dat vroeg de advocaat van Nicky S. wél maar dat werd afgewezen omdat de verdenking te zwaar is. Voor Edna V. besloot de rechtbank dat ze naar huis mag. Daarmee lijkt de rechtbank haar vooral te zien als medeplichtige van de ontvoering en niet van moord of doodslag.

De rechtszaak gaat begin volgend jaar verder. De drie hoofdverdachten Wanda, Edna en Nicky hebben aangekondigd dat ze de komende maanden nog met een verklaring komen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.