Extra beveiliging na corona-uitbraak in azc Oisterwijk: jongeren moeilijk in quarantaine te houden

Politieauto's donderdag bij het azc in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Het azc in Oisterwijk tijdens een open dag in 2019 (Foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Politieauto's donderdag bij het azc in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Het azc in Oisterwijk heeft beveiligers en extra personeel ingezet om ervoor te zorgen dat jonge asielzoekers in quarantaine blijven in de barakken op het terrein. Sinds vorige week zijn er vijf jonge asielzoekers besmet met corona. Alle 42 jongeren van 13 tot 18 jaar moesten daarna in quarantaine. Op donderdag en zaterdag moest de politie naar het azc komen om in te grijpen nadat een van hen door het lint ging.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Acht politieauto’s en een ambulance kwamen na een melding donderdag naar het azc in de bossen in Oisterwijk gesneld nadat één van de jeugdige bewoners met een mes zwaaide. Waarom dat was wil locatiemanager Caroline Rombouts van het azc niet zeggen. Ook de politie wil er niets over kwijt. Rombouts: “Het zijn pubers die je gaat opsluiten. Dat mogen wij niet fysiek doen, we mogen ze ook niet tegenhouden. Technisch gezien mogen de jongeren naar buiten lopen als ze dat willen, maar het is aan ons om ze dan zover te krijgen dat ze dat niet doen. 99 procent heeft zich voorbeeldig gedragen.”

Beveiligers en straatcoaches

Maar daarvoor was wel veel nodig. Er zijn door het COA dertien personeelsleden extra ingezet, waaronder beveiligers en straatcoaches die met de jongeren in gesprek gaan om ze zo binnen te houden.

Rombouts: “De beveiligers stonden dag en nacht voor elk gebouw. Zodra er een jongere naar buiten wilde of een vraag had, werden wij er door de beveiligers bij gehaald om te helpen.” De jongeren moesten dag en nacht in hun eigen barak blijven omdat ook de school vanwege corona dicht was. Sinds vandaag mogen weer flink wat jongeren uit quarantaine. Vrijdag gaat de GGD nog een keer testen op corona.

Aparte opvang

In sommige andere regio’s worden asielzoekers naar een aparte quarantaineopvang gebracht als ze corona hebben. Dan hoeft niet de hele locatie op slot. Maar in deze regio is dat nog niet het geval. Rombouts: ”Ik heb wel begrepen dat dit binnenkort ook hier gaat gebeuren, maar het is niet iets wat je graag wil. Want dan heb je weer een probleem op een andere plek.” Het COA heeft niet zo lang geleden een verzoek gedaan aan alle Veiligheidsregio’s om plaatsen te zoeken in elke provincie waar asielzoekers met corona opgevangen kunnen worden.

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk is op de hoogte van de gebeurtenissen vorige week op het azc in zijn gemeente. Janssen: “We zijn als gemeente betrokken geweest in een adviesrol. We zijn steeds goed op de hoogte gehouden. Dit gaf geen aanleiding tot het maken van nadere afspraken over openbare orde of publieke gezondheid buiten het azc.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.