Kabouterparadijs van Bob moet weg na één klacht: ‘Ik ben boos, iedereen vond het leuk’

Onbegrip en boosheid, dat voelt Bob Beunk uit Rijen. Wat ooit een triest en vies stukje grond was, is nu een kabouterparadijs. Maar het moet weg. Het tuintje staat op de grond van de gemeente en die heeft besloten dat de kabouters, de olifant, de kerstboom en alle andere beelden vrijdag weg moeten zijn. ‘’Ik snap het niet’’, reageert Beunk. ‘’Dit was een leegstaand stukje grond naast mijn tuin. Het lag altijd vol afval en ik ben het gaan onderhouden.’’

Met behulp van bewoners uit de hele straat is het tuintje uitgegroeid tot een bezienswaardigheid. Er staan woensdagmiddag ruim twintig beelden in het tuintje. Van een olifant tot een kabouter. En vanwege de feestdagen hangen er slingers, staat er een kerstboom en is alles mooi verlicht.

‘’Iedereen vindt het leuk. Kinderen staan hier te kijken en er komen mensen speciaal naar hier om het tuintje te bezichtigen’’, weet Beunk trots te vertellen. Maar na één klacht heeft de gemeente besloten dat alles weg moet.

Dinsdagavond werd er bij Bob aangebeld door handhavers van de gemeente. ‘’Het moet weg, werd mij verteld. Waarom? Omdat het grond is van de gemeente.’’ De gemeente laat weten waardering te hebben voor de spontane actie van Bob. ‘’Maar we hebben ook een klacht ontvangen.’’

Vanwege die klacht pakt de gemeente de regels erbij. ‘’In dit geval komt het erop neer dat het niet mag. De bewoner is verzocht om de spullen weg te halen. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete.’’

Elke dag bellen naar gemeente

Bob is boos over het besluit van de gemeente. ‘’Het is kinderachtig. Ik weet zeker dat deze ene klacht niet uit deze straat komt, want iedereen vindt het mooi.’’ De buren van Bob zijn het met hem eens. ‘’Niemand heeft er last van. Het wordt netjes onderhouden, de gemeente doet dat niet’’, reageert een buurman.

Beunk zorgt er voor dat donderdagavond alles van de gemeentegrond af is. ''Ik heb geen zin in een boete.'' Maar vanaf nu zal hij het stukje grond naast zijn tuin ook niet meer bijhouden. ''Het wordt vanaf nu weer een afvalput'', zegt Bob terwijl hij langs de kabouters loopt. ''En als er dan wat afval ligt, ga ik elke dag bellen. Ik ruim niks meer op.''

