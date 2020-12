PSV kan in groepsfase Europa League nog alle kanten op, maar heeft overwintering wel in eigen hand

Roger Schmidt tijdens het perspraatje (foto: ANP). vergroot

Het is erop of eronder voor PSV op bezoek bij het Spaanse Granada in de Europa League donderdagavond. Winst is nodig om Europese overwintering in eigen hand te houden, maar het kan nog werkelijk alle kanten op in Groep E. Roger Schmidt verwacht een open wedstrijd met Granada.

Job Willemse Geschreven door

Door de knappe comeback na een 0-2 achterstand op PAOK heeft PSV zichzelf een goede dienst bewezen. De drie punten waren hard nodig en dat geldt donderdagavond niet anders. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft alles nog in eigen hand, maar er moet gepresteerd worden, want anders is PSV wél afhankelijk van de andere ploegen.

De huidige stand in PSV’s groep nog op een rijtje:

Wachten op privacy instellingen...

Het is een beetje een gekke groep waarin PSV nu zit. Zelfs nummer 4 Omonia Nicosia kan, met nog twee wedstrijden te spelen, op miraculeuze wijze nog doorgaan. Maar zo ver zal PSV het niet willen laten komen. Captain Denzel Dumfries sprak woensdagavond over het duel van vanavond. “Deze wedstrijd is natuurlijk heel belangrijk voor ons. We hebben ons aan het begin van het seizoen het doel gesteld om door te gaan in de Europa League. Nu kunnen we een grote stap zetten om ook na de winterstop daar actief te zijn.”

Belangrijke wedstrijd

Trainer Roger Schmidt wilde tijdens het perspraatje vooraf de druk enigszins van de ketel halen. “De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Maar natuurlijk is dit een belangrijke”, erkende Schmidt die het dus niet er mee eens was dat dit dé belangrijkste wedstrijd is voor PSV. “Ook de duels om ons te kwalificeren voor de Europa League-groepsfase voelden als wedstrijden waar de boog gespannen stond. We willen door en gaan dus voor de winst.”

En PSV is met een nagenoeg fitte groep afgereisd naar Spanje. De langdurig geblesseerden Armando Obispo, Erick Gutiérrez, Marco van Ginkel en Maxi Romero zijn er niet bij. Verder is ook Mauro Junior niet meegegaan. Maar verder beschikt Schmidt dus over een fitte selectie, waarbij zondag de nodige spelers rust hebben gehad. PSV op volle oorlogssterkte dus.

Wachten op privacy instellingen...

Over zondag was natuurlijk nog het een en ander te doen. Schmidt koos ervoor om maar liefst 8 spelers rust te geven en PSV won maar ternauwernood van laagvlieger Sparta (1-0). Er was genoeg te doen om die keuzes van Schmidt, maar de Duitser is nog altijd van mening dat hij de juiste beslissing heeft genomen.

“Uiteindelijk moet ik mijn eigen lijn kunnen volgen en in overleg met mijn staf bepalen wat wel en niet verstandig is. We hebben een moeilijke en speciale tijd nu, waarbij ik steeds de situatie van mijn spelers moet afwegen. Ik moet als trainer ook goed zorgen voor mijn spelers. Dit was het moment om deze stap te zetten.”

Gekke stand

Het kan nog alle kanten op in groep E. Bij een overwinning van PSV en een nederlaag van PAOK bij Omonia, zijn de Eindhovenaren zelfs al zeker van de volgende ronde. Terwijl juist een eigen nederlaag en een overwinning van PAOK ervoor zorgt dat PSV overwintering niet meer in eigen hand heeft. In ieder geval kan Schmidt dus over een uitgeruste en fitte basiself beschikken. En die elf moeten ervoor gaan zorgen dat PSV de drie punten mee terug neemt naar Eindhoven. En zo weten we dan dus ook of het gokje dat Schmidt nam tegen Sparta ook echt nut heeft gehad.

Het duel tussen PSV en Granada begint vanavond om 21.00 uur.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.