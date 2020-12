Enorm smerig crystal meth lab Lage Zwaluwe: laboranten veroordeeld

John R. en Pedro D. kookten drugs in een grote ketel (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

De rechtbank in Breda heeft de mannen veroordeeld die achter een groot crystal meth lab zaten in Lage Zwaluwe. Er lag dertigduizend liter drugsafval binnen in een van de smerigste labs van de voorbije jaren. Het was ook het eerste grote lab dat de politie vond waarin crystal meth kon worden gemaakt. Daarna doken er veel meer op, waaronder de drugsboot in het nabijgelegen Moerdijk. Intussen zitten we in een golf aan crystal meth labs.

De rechtbank gaf de man die er naast woont vijf jaar cel voor het drugslab en twee maanden daarbovenop voor een wietkwekerij onder zijn tuinhuis. Een medeverdachte uit Maastricht kreeg vijf jaar. Dat waren ook de straffen die waren geëist door het Openbaar Ministerie in Breda

Het lab werd bij toeval ontdekt in oktober 2018. De gemeente en de politie waren eigenlijk een wietkwekerij op het spoor. Die werd ook gevonden onder het tuinhuis van de buurman en huurder van de loods. Deze Pedro D. was nog even voortvluchtig maar hij was de eerste die de politie kon pakken. Maanden later bleek er nog een tweede spoor van iemand. Ook die kon de politie vinden en arresteren, het was John R. uit Maastricht.

Naast crystal meth kon er ook amfetamine worden gemaakt in de loods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe.

