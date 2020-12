Deze darters moet Michael van Gerwen verslaan op jacht naar vierde wereldtitel

Een van de vele juichmomenten van Van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Het WK Darts is elk jaar hét toernooi waar het om draait voor de topdarters. Zo ook voor Michael van Gerwen. De darter uit Vlijmen gaat op jacht naar zijn vierde wereldtitel en weet sinds donderdag wie hij moet verslaan om die droom uit te laten komen.

Job Willemse Geschreven door

Van Gerwen slaat als geplaatste speler de eerste ronde over. In de tweede ronde speelt Mighty Mike tegen de winnaar van Ryan Murray (nummer 90 van de wereld), Lourence Ilagan. Mocht Van Gerwen die ronde doorkomen, komt hij net als vorig jaar de Engelsman Ricky Evans (32) tegen. Toen won, zoals bekend, Van Gerwen vrij gemakkelijk met 4-0 in sets van de darter die ontzettend snel gooit.

Favoriet?

In vergelijking met andere jaren zal Van Gerwen tijdens deze WK-editie niet de gedoodverfde favoriet zijn. Hij is en blijft zeker kandidaat om wereldkampioen te worden, maar Van Gerwen heeft zoals bekend een niet al te gemakkelijk jaar achter de rug. De concurrentie is door zijn mindere prestaties niet meer bang voor de sloopkogel uit Vlijmen.

Peter Wright noemde Van Gerwen niet eens bij zijn concurrenten voor de wereldtitel. “Alleen Gerwyn Price en ik maken kans om het WK te winnen”, zei de kleurrijke Schotse darter een aantal weken geleden. Van Gerwen moest er nadien om lachen en laat de laatste tijd juist weer zien in vorm te raken in aanloop naar het zo belangrijke WK. Zo speelde Van Gerwen goed tijdens de Grand Slam of Darts, maar werd hij in een heuse thriller op het nippertje verslagen door Simon Whitlock.

Tweede titel

Van Gerwen vertelde toen na afloop dat hij ziek was van die nederlaag, maar de darter uit Vlijmen rechtte zijn rug een week later door op de Players Championship Finals opnieuw sterk te spelen en zelfs te winnen. Het betekende ‘pas’ zijn tweede grote titel dit jaar bij de PDC. En dus lijkt Van Gerwen precies op tijd op stoom te raken.

Mighty Mike zal met maar één doel afreizen naar Londen: een vierde wereldtitel toevoegen aan zijn indrukwekkende palmares. In 2014, 2017 en 2019 was Van Gerwen al degene die de ‘The Sid Waddell Trophy’ de lucht in mocht steken.

Van Gerwen won in 2014 zijn eerste wereldtitel. Bekijk hieronder de beelden:

En om die vierde wereldtitel in de wacht te slepen, zal Van Gerwen allereerst de finale moeten halen. Dat zou dan voor het derde jaar op rij zijn, waarvan Van Gerwen er één winnend afsloot, en één verloor. Die verloren finale was afgelopen jaar, toen Peter Wright in de finale te sterk bleek voor de darter uit Vlijmen.

Bekijk hier de samenvatting van de finale van vorig jaar:

Het WK Darts start op 15 december en eindigt op 3 januari, wanneer de finale gepland staat. Later deze week wordt bekend wanneer Van Gerwen voor het eerst op het podium staat.

