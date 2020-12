Het EK begint voor Oranje, maar waar zijn de Brabantse handbalheldinnen nou?

Foto: Orange Pictures vergroot

Het is opvallend dat de Nederlandse vrouwenhandbalselectie al jaren geen enkele Brabantse herbergt. Bij het hockey zijn Brabanders vanzelfsprekend, maar ook bij het voetbal, basketbal en volleybal is het de gewoonste zaak. Vrijdag begint in Denemarken het EK. Wat is er aan de hand in handballend Brabant?

Een rondje langs betrokkenen. Te beginnen in Boden in het koude noorden van Zweden. Daar speelt Kalia Klomp uit Helmond, speelster van Jong Oranje. “Nederland is regerend wereldkampioen, dus bij Oranje kom je niet zomaar", zegt Klomp. "In Brabant ligt een prima opleidingsbasis met de handbalschool en het regionale trainingscentrum."

"De stap daarna is moeilijker, er is geen Brabantse eredivisieclub bij de vrouwen, dus talenten moeten al snel veel reizen en vroeg hun club verlaten om eredivisie te spelen. Dat vraagt veel, van de speelster, maar ook van hun ouders. Het is echter niet hopeloos, een club als PSV heeft ook een prima basis en zou zomaar richting eredivisie kunnen gaan.”

PSV

PSV-handbal speelde in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw eredivisie. Kampioen werd de Eindhovense club nooit, wel wonnen de vrouwen twee keer de Beker. Een topper uit die tijd was Christa Vorstenbosch uit Veghel. Zij kwam tot 87 interlands en 268 doelpunten en werd één keer uitgeroepen tot beste speelster van Nederland.

“Ik deed aan schoolhandbal en werd toen gevraagd door Arrows", legt Christa uit. "Daarna kwam ik in de Brabantse selectie en ging ik in Boxtel spelen want hun jeugd kwam uit in een landelijk competitie. Vervolgens maakte ik de stap naar PSV. Mijn vader reed me 3 of 4 keer in de week naar Eindhoven. Tegenwoordig is er in Brabant geen eredivisieclub meer, dan mis je toch een voorbeeldfunctie.”

'Brabant is altijd achtergebleven'

Tachos uit Waalwijk speelt met de mannen eredivisie, maar met de vrouwen niet. Gilbert van Ommen bestuurslid technische zaken: “Van oudsher is het vrouwenhandbal sterk in het westen van Nederland en in Dalfsen. Brabant is altijd achtergebleven. Bij de mannen hebben we een hele lijn van het eerste tot de jeugd die landelijk spelen. Dat lukt ons bij de vrouwen niet, het is een kwestie van aantallen.”

Naast een handbalschool in Tilburg voor jongens en meisjes heeft Brabant sinds 2016 een Regionaal Trainingscentrum (RTC) voor handbal in Breda. Frank van Ommen is daar de technisch manager. Ook hij denkt dat het probleem zit bij de afwezigheid van een Brabantse eredivisieclub. “We hebben 23 kinderen, iets meer meisjes dan jongens. Ze trainen drie keer bij hun club en hier nog vijf keer, ik zie de progressie."

Maar, de Brabantse komen eraan

"In Venlo spelen zes Brabantse. Vanuit hier is de net 16-jarige Lois van Vliet uit Made erg vroeg ingestroomd in de nationale handbalacademie op Papendal. De eerste Brabantse beginnen door te sijpelen. Over vier, vijf jaar kan ik je zeker namen noemen bij Oranje.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.