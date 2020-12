Man (38) dwingt met nepwapen taxichauffeuse naar Amsterdam te rijden: twee jaar en tbs

Archieffoto vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft een 38-jarige man twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, wegens de ontvoering van een vrouwelijke taxichauffeur in Eindhoven. Hij dwong de vrouw in juni vorig jaar naar Amsterdam te rijden, onder bedreiging van een nepvuurwapen.

Het wapen was een met zwart plastic omwikkelde tak. Onderweg bedreigde de man het slachtoffer met de dood en moest zij haar portemonnee afgeven en geld pinnen.

Gevlucht bij pinautomaat

Bij een pinautomaat in Amsterdam vluchtte de vrouw naar een nabijgelegen museum en hielpen omstanders haar. De vrouw durft door de gebeurtenissen haar werk niet meer te doen.

De verdachte heeft ontkend. De rechtbank gelooft zijn verklaringen niet en neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden wil nemen.

Psychische problemen

Gedragskundig onderzoek heeft psychische problemen bij de verdachte aan het licht gebracht, waaronder een ernstige traumastoornis. Omdat het gevaar voor herhaling groot is, acht de rechtbank naast de celstraf een gedwongen behandeling in een tbs-kliniek noodzakelijk.

