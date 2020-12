Maaspoorthal in Den Bosch wordt onderzoekslocatie naar verspreiding van corona

De Maaspoort in Den Bosch (foto: Heroes Den Bosch). vergroot

In de Maaspoorthal in Den Bosch begint binnenkort een wetenschappelijk onderzoek naar hoe aerosolen, en daarmee mogelijk het coronavirus, zich verspreiden op sportlocaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven. “Meten is weten”, stelt manager Remco van der Pot van Maaspoort Sport & Events in Den Bosch.

Uit het onderzoek moet blijken of - en in hoeverre fans in sporthallen kans lopen om besmet te raken met het virus. Het onderzoek duurt zeker een jaar. Van der Pot denkt niet dat het direct invloed heeft op de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Het is vooral belangrijk om te zien hoe we in de toekomst met dit soort pandemieën kunnen omgaan.”

Het is de bedoeling dat het onderzoek naar de verspreiding van aerosolen doorgaat als er straks weer publiek in de hal aanwezig mag zijn. De basketballers van Heroes Den Bosch zijn vaste bespeler van de Maaspoort en ook betrokken bij het onderzoek.

Manager Van de Pot verwacht eigenlijk geen problemen in zijn hal omdat het ventilatiesysteem het nieuwste van het nieuwste is en zorgt voor een continue stroom van verse buitenlucht. "We willen precies weten hoe het zit en wat er eventueel beter kan."

Nep-aerosolen

Er worden kunstmatige aerosolgeneratoren op de tribunes neergezet en die verspreiden tijdens de testen een vergelijkbaar aantal aerosolen als enthousiaste fans. Met sensoren hopen onderzoekers een goed beeld te krijgen van de verspreiding van kleine speekseldruppels.

Ook wordt onderzocht of aerosolen uit de lucht gefilterd kunnen worden. Verder kijken de onderzoekers naar de dosis en de levensduur van het virus in aerosolen.

Aan het onderzoek doen naast de Maaspoort in Den Bosch ook de Johan Cruijff Arena en sportcentra op Papendal en in Den Haag mee. Naar verwachting zijn begin volgend jaar de eerste resultaten beschikbaar.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.