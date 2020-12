Kasten, dozen, verf en nog veel meer rommel gedumpt in een sloot in Made

Foto: gemeente Drimmelen via Facebook. vergroot

Een bankstel, kasten, dozen, bloempotten en witte verf: handhaving van de gemeente Drimmelen had de handen vol aan een grote afvaldumping. Meer dan 900 kilo afval was gedumpt in een sloot vlak naast een speelbos. Op sociale media uit de organisatie haar onvrede.

Janneke Bosch Geschreven door

“Wist je dat de verf die hierbij zat in het slootwater is gekomen, de berm wit is geworden en dieren met jouw afval zijn weggelopen? Wist je dat handhaving uren tijd kwijt is aan reizen, onderzoek, verhoor en registratie?”, zo schrijft de gemeente op Facebook.

Dumper betaalt

Woensdag werd de grote afvaldumping bij het speelbos in de gemeente Drimmelen gevonden. Op basis van het afval hebben medewerkers kunnen herleiden bij wie het vandaan komt. De gemeente zegt dat alle gemaakte kosten daarom op de dumper zullen worden verhaald.

