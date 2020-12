Auto rijdt huis binnen in Eindhoven

Een auto is donderdagmiddag een huis binnengereden aan de Michelangelolaan in Eindhoven. De voorgevel van het pand staat helemaal scheef.

De auto kwam van de parkeerplaats van het Catharina Ziekenhuis en is vervolgens rechtdoor het huis binnengereden. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk.

De bewoner van het huis bleef ongedeerd, volgens buurtbewoners kon die via een raam naar buiten komen. De bestuurder van de auto wordt nagekeken in een ambulance, het is nog onduidelijk hoe die er precies aan toe is.