Wendy moest onder het mes maar dankzij vrienden en familie bleef haar droomwinkel draaien

Wendy van Uum (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Wendy van Uum (36) startte dit voorjaar haar eerste kledingwinkel op. Corona was moeilijk, maar het noodlot raakte haar later dit jaar nog harder toen ze een tumor bleek te hebben in haar baarmoeder. Terwijl Wendy in het ziekenhuis lag en werkte aan haar herstel zorgde een netwerk van familie en vrienden ervoor dat haar droomboetiek in de Eindhovense Edisonstraat bleef draaien.

Woensdag staat Wendy weer voor het eerst zelf in haar winkel Fashion from Heaven. "Het kan wel weer. Dit is geen druk winkelgebied zoals de binnenstad van Eindhoven. En ik ga zoveel mogelijk zitten, want ik moet het vermijden om lang te staan." Als ze loopt steunt ze op een stok en bijna drie maanden na de operatie zit ze nog volop in de nabehandelingen.

Nieuwe winkelstrip

Maar ze is blij dat ze weer klanten kan helpen in haar eigen boetiek. "Ik ben vijf jaar geleden begonnen met de verkoop van kleding en sieraden op festivals en braderieën. Dat deed ik naast mijn baan in de horeca. "Ze greep haar kans toen er op de nieuwe winkelstrip in de opgeknapte Edisonstraat een winkelpandje beschikbaar kwam. "Mijn moeder begreep er niets van. Alle grote winkels gaan dicht en jij opent er eentje, weet je wel waar je aan begint?"

Dat wist ze heel goed. Dit was haar droom en die wilde ze doorzetten. Ondanks de coronahindernis bouwde ze aan de naamsbekendheid van de winkel en aan een vaste klantenkring. "Maar toen kreeg ik te horen dat ik geopereerd zou moet worden en bijna twee maanden niet zou mogen werken. Dat zou betekenen dat de winkel maandenlang dicht zou moeten."

Rooster

Haar tante begreep de wanhoop en beloofde haar: "Wij zoeken wel een oplossing." En dat deden ze. Haar ouders, twee tantes en een vriendin maakten een rooster waarin iedereen een dag in de winkel zou staan. "Mijn vriendin werkt in het onderwijs en geeft vijf dagen in de week les. Dat ze dan toch haar zaterdag inlevert voor mijn winkel vond ik heel tof."

Zodra ze kon was ze er zelf ook weer bij. "Dan kwamen ze me ophalen om mee naar de winkel te gaan zodat ik niet alleen thuis hoefde te zitten. Ik voelde me hier meteen minder ziek." Toch waren het niet altijd de gemakkelijkste momenten, geeft ze nu toe. "Ik was heel blij dat alles gewoon doorging en dat ze er samen voor hadden gezorgd dat er leven bleef in de winkel."

Voorlopig is de winkel drie dagen in de week open, maar als het goed blijft gaan komen er in januari weer een paar dagen bij.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.