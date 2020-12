Kaboutertuin van Bob uit Rijen mag voorlopig openblijven: 'Ik ben hier ongelooflijk blij mee'

"Ik ben hier, net als de hele buurt, ongelooflijk blij mee." Zo reageert Bob Beunk op het besluit van de gemeente Gilze en Rijen om zijn kaboutertuin voorlopig tóch toe te staan. Dat was allesbehalve een vanzelfsprekendheid, nadat handhavers hem eerder deze week nog vertelden dat hij de boel moest inpakken.

Het leek er dus even op dat het kabouterparadijs van de 38-jarige Brabander de kerst niet zou halen. Iemand beklaagde zich over het kleurrijke tafereel, waarna BOA's van de gemeente er een kijkje kwamen nemen. De tuin stond op gemeentegrond, wees hun inspectie uit. En dus moest Beunk als de wiedeweerga de sprookjestuin weghalen.

Beunks verhaal veroorzaakte een ware mediastorm. "Zowat alle radiozenders hebben me gebeld en landelijke media kwamen hier op bezoek. Toch bijzonder, dat deze kabouters zo in het nieuws gekomen zijn." De inwoner van Rijen is er maar wat blij mee, want na de vele berichten kwam burgemeester Derk Alssema donderdagochtend hoogst persoonlijk poolshoogte nemen.

De gemeente en Beunk gaan in de eerste week van 2021 om de tafel om verdere afspraken te maken over de beeldentuin. Als het moet is Beunk zelfs van plan een vergunning aan te vragen. "De uitkomst van het gesprek is geweldig. Wie A zegt moet ook B zeggen en dan ga ik er ook alles aan doen de kaboutertuin te laten voortbestaan. De tuin is er vooral voor de mensen in de buurt."