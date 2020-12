Houben Worstenbrood draait twee maanden na faillissement weer op volle toeren

Bart (links) en Lucas Houben. vergroot

Een brede grijns is voorlopig niet van Bart Houbens gezicht te toveren, want twee maanden na het faillissement maakt zijn worstenbroodjesbakkerij in Eindhoven een doorstart. De coronacrisis was in oktober nog de genadeklap voor het bedrijf. Maar sinds deze week draait hij, zonder zijn broer Lucas, op volle toeren om Brabants bekendste lekkernijen aan de man te brengen: worstenbroodjes.

Het licht brandt weer, de onmiskenbare geur van worstenbroodjes dringt als vanouds menig neus binnen: bakkerij Houben Worstenbrood is geopend. "Ik ben echt ongelooflijk trots dat we weer mogen bakken." Was getekend: een razend enthousiaste Bart Houben, die snel een bestelling van tachtig worstenbroodjes inpakt. "Bel me zo even terug", zegt hij.

Noodgedwongen besloten broers Bart en Lucas de handdoek in de ring te gooien. Begin dit jaar verhuisden de mannen hun lunchroom naar hartje Eindhoven, na zeven jaar in een pand aan de rondweg te hebben gezeten. De timing bleek ongekend ongelukkig: corona kwam als een duveltje uit het doosje. De lunchroom ging op slot en omdat ook grote klandizie zoals festivals, beurzen en Eindhoven Airport last hadden van de pandemie, bleek het virus de nekslag.

"Het is onvoorstelbaar wat er in twee maanden tijd gebeurd is."

"Zo. Ben ik weer. Het is loeidruk sinds we weer open zijn", antwoordt Bart als we tien minuten later terugbellen. Hoe kan hij nu, twee maanden na het faillissement, al een doorstart maken? "De curator heeft de administratie doorgelicht en uiteindelijk kwam het erop neer dat ik zélf een bod moest uitbrengen op het bedrijf. Dat had alleen zin als ik in afgeslankte vorm verder zou gaan", legt de Eindhovenaar uit.

In de praktijk betekent dat: terug naar de basis. De lunchroom is verleden tijd, die verhuurt Bart deels als winkelruimte. Van een vaste poetskracht en chauffeur om bestellingen rond te brengen is afscheid genomen. Bovendien zet Bart de zaak zonder zijn broer voort. "Ik ga weer veel meer zelf doen: zélf chauffeuren, zélf poetsen en zélf de handen in het deeg steken."

Daar waar ieder ander niet moet denken aan een wekker die vóór zes uur 's ochtends afgaat, is die ochtendmelodie juist de reden voor Barts blijheid. "Dit is mijn passie. Het is onvoorstelbaar wat er in twee maanden tijd gebeurd is. Het is een soort achtbaan", mijmert Bart. "Maar wel eentje die nu goed afloopt."

