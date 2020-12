Guus Meeuwis doet mee aan De Slimste Mens: 'Ik vrees voor een black-out'

Guus Meeuwis doet mee aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Dat heeft KRO-NCRV donderdag bekendgemaakt.

Voor Guus Meeuwis gaat met zijn deelname een langgekoesterde wens in vervulling, zegt hij in een video die online is gezet. Toch vreest hij dat het geen succes wordt.