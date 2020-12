Frontale botsing tussen fietser en scooter: twee zwaargewonden

Een fietser en een scooterrijder zijn donderdagavond ernstig gewond geraakt toen ze op een fietspad in Boekel hard op elkaar botsten. De twee raakten elkaar frontaal.

Trauma-artsen mee naar ziekenhuis

Omdat de situatie van beide slachtoffers zo ernstig was, is met beide ambulances een trauma-arts meegereden naar het ziekenhuis. Hoe de situatie van de slachtoffers nu is, is onbekend.