Verdwenen hondje Aisa (1) is terecht: 'Baasje stond in mijn armen te huilen van blijdschap'

Hondje Aisa, dat donderdagmiddag spoorloos verdween toen haar baasje boodschappen deed in de Van Beethovenlaan in Roosendaal, is teruggevonden. Carolien Janse (50) zag het beestje lopen in de Willemstraat in Roosendaal. Ze heeft Aisa vervolgens thuis opgevangen, verzorgd en daarna de eigenaresse opgespoord.

"Ik was mijn eigen hond 's avonds laat aan het uitlaten, nog een klein rondje, toen ik dit kleine hondje bibberend zag lopen", vertelt Carolien. "Het hondje sleepte haar riem achter haar aan, was doorweekt en rilde van de kou. Het was echt sneu om te zien, mijn hart huilde echt. Ik ben toen in de regen op mijn knieën gaan zitten en heb haar naar me toe geroepen. Kom maar liefje, zei ik. En toen kwam ze.'"

Vastgemaakt aan een paal

Vervolgens heeft ze Aisa thuis droog gemaakt, warm gewreven en eten en drinken gegeven. Daarna ging ze op zoek naar het baasje.

Op de app van Omroep Brabant las ze dat dit hondje donderdagmiddag rond kwart voor zes spoorloos verdwenen was. Haar baasje had haar, toen ze de supermarkt in de Van Beethovenlaan binnenging, eventjes vastgemaakt aan een paal, maar toen ze terugkwam was de 1-jarige hond ervandoor gegaan.

'Ze stond te huilen in mijn armen'

"Toen heb ik de politie gebeld met de boodschap dat ik Aisa had gevonden. De politie gaf vervolgens mijn telefoonnummer door aan het baasje van Aisa en 's nachts ben ik haar gaan terugbrengen." Het baasje bleek bij haar in de Willemstraat te wonen.

"Ik werd helemaal omarmd door die vrouw', vertelt Carolien. 'Ik heb wel zes of zeven kussen van haar gekregen. Ze stond te huilen van blijdschap in mijn armen."

Waar Aisa al die tijd is gebleven en hoe ze kon loskomen van de paal, is niet duidelijk.

