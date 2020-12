Coronapiek op Udens College: school sluit tijdelijk bovenbouw havo en vwo, geeft online les

Archieffoto: Pikist vergroot

Leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw van het Udens College krijgen vanaf maandag een week online les. De school heeft besloten om de sector tijdelijk te sluiten vanwege een piek in het aantal coronabesmettingen. De sluiting geldt vanaf maandag en duurt minimaal een week. Ook een basisschool in Woudrichem gaat tijdelijk op slot.

Ron Vorstermans Geschreven door

Op de afdeling waren donderdag ruim 300 van de 1450 leerlingen niet op school, vanwege redenen variërend van 'normale ziekmeldingen' tot verdachte kuchjes en besmettingen. De ouders en de leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd. Volgende week vrijdag wordt overlegd over mogelijke vervolgmaatregelen, zegt de school.

Volgens de directeur-bestuurder van de school is er nog geen zicht op de precieze oorzaak van het grote aantal besmettingen. In de onderbouw van de school blijft een vergelijkbare piek vooralsnog uit. Dat geldt ook voor de vmbo-locatie van de Udense school.

Meer scholen dicht

Vanwege een coronauitbraak onder leerkrachten en leerlingen is ook de christelijke basisschool Eben Haezer in Woudrichem vrijdag dichtgebleven. Eerder deze week werd bekend dat twee leerkrachten van de basisschool besmet waren en dat zij in quarantaine waren gegaan. In overleg met de GGD is besloten om de school per direct te sluiten.

Het aantal schoolsluitingen wordt voortaan maandelijks naar buiten gebracht. Door corona hebben vorige maand 25 middelbare scholen en 28 basisscholen tijdelijk de deuren moeten sluiten. Ze bleven gemiddeld ruim vijf dagen dicht, blijkt uit de eerste maandelijkse rapportage van de onderwijsinspectie. In het voortgezet onderwijs ging het om 1,5 procent van de 1653 scholen, in het basisonderwijs om 0,4 procent van de ruim 6500."

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.