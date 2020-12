Nieuwe musical ZODIAC speelt onder de sterrenhemel van de koepelgevangenis in Breda

De musical gaat in april in première in de Koepel. (Beeld: ZODIAC de Musical) vergroot

De voormalige koepelgevangenis in Breda wordt volgend jaar omgebouwd tot theater. Het iconische gebouw vormt vanaf april drie maanden lang het decor voor de nieuwe Nederlandse musical ZODIAC. Het theaterspektakel gaat over de aarde in 2031 met actuele thema’s zoals duurzaamheid en astrologie. “De musical zet ons aan kritisch over de toekomst van onze planeet na te denken”, zegt de producent Peet Nieuwenhuijsen over de gloednieuwe productie.

Robert te Veele Geschreven door

Voor Nieuwenhuijsen is het een droom die uitkomt en dan nog wel in zijn eigen woonplaats Breda. "Het is fantastisch om deze musical in Breda te kunnen brengen. Alles valt prachtig samen."

De demovoorstelling werd gehouden in het planetarium in Amsterdam. Daarna ging het productieteam op zoek naar een gelijksoortige ruimte. Ze kwamen uit bij de monumentale Koepel die al vier jaar leeg staat.

"Opbrengst crowdfundactie gaf enorme push."

Het is voor het eerst dat een voorstelling van deze omvang in Breda wordt gehouden. Een crowdfundactie en ondersteuning door de provincie maakte het mogelijk om de megaproductie zelfs in deze coronacrisis rond te krijgen.

De voormalige koepelgevangenis in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

De musical kost enkele miljoenen euro's. Bijna een half miljoen daarvan is via crowdfunding bij elkaar gebracht. "Dat bedrag was vorige week binnen twee uur binnen. Dat gaf zo'n enorme push voor het hele plan", zegt Nieuwenhuijsen trots.

"Het publiek waant zich onder een sterrenhemel."

Uniek aan de voorstelling is dat die zich letterlijk in de lucht afspeelt. De koepel van de monumentale gevangenis wordt omgetoverd tot heelal waar de sterrenbeelden, ook wel dierenriem of zodiac genoemd, zichtbaar zijn. De vier tribunes op de begane grond stellen water, vuur, lucht en aarde voor.

"Het wordt geen show zoals Cirque du Soleil waarbij de acteurs in de lucht slingeren hoor", vertelt de producent lachend. "Een droneshow op dertig meter hoogte en verschillende projecties zorgen ervoor dat het publiek zich onder een sterrenhemel waant."

Het interieur van de koepelgevangenis (archieffoto: ANP). vergroot

Door de ronde zaal en de enorme hoogte van het gebouw wordt het publiek aan alle kanten door het verhaal omgeven. "De voormalige koepelgevangenis is straks eigenlijk één groot planetarium", stelt de Bredanaar. De voorstellingen kunnen volgens de producent ook coronaproof worden gehouden. "Het grote terrein en aparte looproutes naar de tribunes maken anderhalve meter afstand mogelijk."

"Er zit een extra laag in de voorstelling."

De cast van de musical bestaat uit zo'n twintig acteurs. Ze vertolken onder meer twaalf sterrenbeelden die het publiek in het verhaal meenemen naar de toekomst van planeet aarde in 2031. In de voorstelling wordt sterrenbeeld Boogschutter naar beneden gestuurd om te onderzoeken wat er nog te redden valt. Wat volgt, is een verhaal vol van spanning, humor en romantiek.

Maar er zit ook een extra laag in de voorstelling, legt Nieuwenhuijsen uit. "Een duidelijke boodschap. Als we nu geen actie ondernemen, hoe ziet onze aarde er dan over tien jaar uit? We geloven dat het verhaal relevanter is dan ooit en dat het belangrijk is dat de thema’s uit de voorstelling aangekaart worden.”

De musical gaat over de toekomst van de aarde (beeld: Zodiac de Musical). vergroot

Aan de Nederlandse productie werken bekende namen uit de musicalwereld mee. Zo neemt Stanley Burleson (onder meer Evita en Miss Saigon) de choreografie voor zijn rekening en schreef Dick van den Heuvel het script.

Nieuwenhuijsen is naast producent ook directeur van Stichting Zodiac. De stichting zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet de stichting met eigentijdse theaterproducties. Voor deze musical zocht hij samenwerking met onder andere het Chassé Theater in Breda.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 14 januari wordt de cast bekendgemaakt. Nieuwenhujjsen verzekert dat daar bekende musicalsterren tussenzitten. Op 14 januari gaat ook de kaartverkoop van start.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.