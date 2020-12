Man die zijn vrouw overgoot met kokend water voor ogen dochtertje moet twintig maanden de cel in

Een man uit Den Bosch moet twintig maanden de cel in. Hij gooide bij een ruzie twee keer kokend water over zijn vrouw heen waardoor zij ernstige brandwonden opliep aan haar benen, armen en rug. Hun 4-jarige dochtertje zag deze zware mishandeling gebeuren.

Uit telefoontaps blijkt namelijk dat hij zijn vrouw instrueerde te zeggen dat hij onschuldig was, onder andere omdat hun dochtertje anders niet meer zou thuiskomen. De man beloofde het nooit meer te zullen doen en zei: ''Laten we het er niet over hebben, liefje. Het kan zijn dat onze gesprekken opgenomen worden."

De officier van justitie vond dat de man toch gestraft moet worden. “Als we mee zouden gaan in het verzoek dat het slachtoffer in haar brief doet, dan zouden we iedere pleger van huiselijk geweld er bijna toe uitnodigen om te zorgen dat zijn of haar slachtoffer ook een dergelijke brief gaat schrijven.”