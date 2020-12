Strandtent in Tilburg vernield door kinderbende: 'Ze zijn 8, 9 en 10 jaar oud en hebben huisarrest'

Kinderen van acht, negen en tien jaar oud hebben volgens de eigenaar van strandtent Beachy in Tilburg zijn zaak vernield. "Hun ouders vertelden dat ze gewoon aan het buitenspelen waren. Ze hebben nu huisarrest gekregen", weet hij. De politie doet geen uitspraken over de leeftijd van de kinderen.

Vernielde strandtent Afgelopen woensdag stuitte Frenken op een enorme puinzooi in zijn pas geopende strandtent. Ramen zijn vernield, decoraties gesloopt, flessen drank zijn kapot gegooid en gereedschap, harken en bezems zijn gestolen. De schade: zo'n tweeduizend euro. "De entree moet worden gerepareerd, het bouwhek is stuk. Drie ruiten moeten worden vervangen. In het zand ligt overal glas. Mensen lopen daar in de zomer met hun blote voeten, dus dat moet allemaal worden geruimd en vernieuwd. En er missen dozen wijn en sterke drank."

Als die laatste drie niet worden gepakt, overweegt Frenken om alsnog extra camerabeelden online te zetten. "We kijken eerst wat er te zien is op beelden van omliggende bedrijven. Als we de checklist niet compleet krijgen, zijn we genoodzaakt de missende schakels in te zetten. Maar nu we weten dat het om jonge kinderen gaat, is ze herkenbaar in beeld brengen wel onconventioneel. Dus we hopen het eerst op te lossen met een tussenstap van onherkenbare beelden."