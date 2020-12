Wie heeft het mooist versierde kersthuis van Brabant? Meld je aan!

Omroep Brabant is op zoek naar het mooist versierde kersthuis van onze provincie. Waar vindt de kerstman het huis dit jaar?

Omroep Brabant houdt ook dit jaar een verkiezing voor het mooist versierde kersthuis van Brabant. Ben jij helemaal losgegaan en denk je dat jij in aanmerking komt voor deze titel? Meld je dan aan via Facebook of door een mailtje te sturen naar [email protected].