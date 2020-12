Ongeluk met vijf auto's op de A50 bij Son, weg is weer vrij

Een ongeluk met vijf auto's zorgt vrijdagmiddag voor vertraging op de A50 bij Son. De weg van Oss richting Eindhoven werd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven voor verkeer.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd waardoor de vijf auto's bij het ongeluk betrokken raakten. Rond tien voor vier gebeurde het ongeluk. In ieder geval een bestelbusje was erbij betrokken.