Wie gooit er een tas met kittens over het hek bij het dierenasiel? ‘Dit doe je gewoon niet’

Het was een nare verrassing voor de medewerkers van Dierenasiel Doornakker in Eindhoven: bij het openen van het asiel vonden medewerkers vrijdagochtend een rugzak met daarin drie kleine kittens. Zomaar gedumpt op het terrein. En het was niet de eerste keer dat dat gebeurde. “Dit doe je toch gewoon niet?”

Saskia Thijssen van Dierenasiel Doornakker is er boos over. “Drie kleine katertjes van ongeveer tien weken zaten er in de rood-witte rugzak.” De kleintjes zijn oud genoeg om zonder moeder te kunnen, maar om die over het hek bij het dierenasiel te gooien gaat veel en veel te ver, vindt Thijssen. “Het baart ons ook wel zorgen. Kijk, in de eerste plaats is het strafbaar om je dier te dumpen. Als eigenaar heb je gewoon een verantwoordelijkheid. Maar we vragen ons ook af: deze kittens hebben ook een moederpoes. Is die wel gesteriliseerd? Anders is het dweilen met de kraan open.”

"Vorige maand vonden we nog drie kittens in een weekendtas op ons terrein."

Het is niet de eerste keer dat er zomaar kittens worden gedumpt bij het asiel. “Begin november was het ook al raak. Toen vonden we op zaterdagochtend een weekendtas met drie kittens op het terrein. Toen zat er zelfs een briefje bij. Met een boodschap: ‘Help ik kan niet voor deze katten zorgen’.” Het is onduidelijk of de vorige maand achtergelaten kittens en die van vandaag dezelfde moederpoes hebben.

Natuurlijk worden de dieren opgevangen door het asiel. “Daar zorgen we voor. Maar het is ook wel makkelijk gedacht van de eigenaar", zegt Thijssen. "We weten natuurlijk niet wat de situatie is. Maar als je niet meer voor een dier kunt zorgen, neem dan gewoon contact met ons op.”

"Laat je kat alsjeblieft steriliseren."

Ze hoopt dat ze andere mensen niet op ideeën brengt door dit verhaal te delen. Het is namelijk niet de bedoeling dat er nog meer kittens over de schutting worden gekieperd. "Laat je kat alsjeblieft steriliseren. En als je toch in een situatie komt waar je dieren hebt waar je niet voor kunt zorgen: vraag ons dan gewoon om hulp."

De drie kittens uit de rood-witte rugzak mogen nu eerst bijkomen in een gastgezin. Daar kunnen ze wennen aan het leven als huiskat. Daarna worden ze gechipt en gevaccineerd en dan gaat het dierenasiel op zoek naar een nieuw baasje.

