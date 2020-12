Ricky in tranen na metamorfose van haar huis: 'Ze leeft van 50 euro per week, dit heeft ze verdiend'

Ricky blij met metamorfose van haar huis (foto: Jan Peels). vergroot

"Jezus wat mooi." Dat roept Ricky van Gils met tranen in haar ogen als ze haar blinddoek afdoet. Een groep vrijwilligers knapte dit weekend het huisje van Ricky op. Ricky verloor onlangs haar man en moet van vijftig euro in de week rondkomen.

Stichting Kleintje Hollands organiseert in Tilburg een jaarlijkse soundmix- en playbackshow voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie heeft ook een eigen kringloopwinkel in Baarle-Nassau om de stichting te sponsoren.

Omdat de soundmixshow niet doorgaat dit jaar, is er budget over. "Daar wilden we iets anders leuks mee doen", vertelt voorzitter Conny van Kerkoerle. "Dus zo bedachten we 'Paleis voor geen Prijs'. Het idee is afgeleid van het tv-programma 'Paleis voor een Prikkie'. Maar wij doen het gratis."

Nog geen vijftig euro per week

Het idee is dat het huis van iemand die leeft van het minimuminkomen helemaal wordt opgeknapt. Ricky van Gils werd door iemand opgegeven.

"Het is een alleenstaande vrouw die in Baarle-Nassau goed werk doet. Ze helpt twee oude mensen die niet goed ter been zijn en leeft zelf van nog geen vijftig euro per week. We vinden dat ze dit echt verdient", weet Conny.

Ricky moest twee nachten in spanning afwachten in een hotel. Ze is geëmotioneerd als ze haar opgeknapte huis ziet:

'Alles moest weg'

Met een team van acht vrijwilligers is Kleintje Hollands een heel weekend bezig geweest om het huis van Ricky om te toveren tot een paleisje. Van tevoren kreeg Ricky drie moodboards te zien met stijlen waaruit ze mocht kiezen. Vervolgens moest ze haar huis uit.

"We hebben alles weggedaan. Alleen de kast die haar overleden man heeft gemaakt, moest blijven. Maar van de gordijnen tot de lampen en tv: alles is nieuw", aldus Conny. Alle meubels komen van hun eigen kringloopwinkel, de verf wordt gesponsord door Hubo Bouwmarkt en de koelkast wordt volledig gevuld door de Jumbo.

'Heel leuk om mensen zo blij te maken'

Conny hoopt dit project nog vaker uit te kunnen voeren. "Als het budget het toelaat, gaan we nog een keer een Paleis voor geen Prijs maken. Het is heel leuk om mensen zo blij te maken."

Hieronder zie je foto's van hoe het huis er eerst uitzag:

De woonkamer. vergroot

Het uitzicht in de woonkamer. vergroot

De slaapkamer. vergroot

Het huis van Ricky. vergroot

