Verkeersruzie loopt uit de hand: man slaat auto kort en klein met loden pijp

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

Een gevaarlijke inhaalmanoeuvre was vrijdagavond de oorzaak van een verkeersruzie aan de Eendrachtweg in Halsteren. Rond halfnegen drukte een automobilist uit Sint-Maartensdijk (Zeeland) een bestuurder uit Huijbergen met auto en al de berm in.

Die seinde vervolgens met zijn lichten en dat was voor de Zeeuw aanleiding om de andere auto met een loden pijp onder handen te nemen. Ook bedreigde hij de man uit Huijbergen met de dood.

Na het seinen van de lichten begon de Zeeuw steeds gevaarlijker te rijden door een aantal keren onverwacht te remmen. Uiteindelijk stopten beide automobilisten langs de kant van de weg. De Zeeuw nam vervolgens de andere auto met een loden pijp onder handen. Na de doodsbedreiging reed hij weg.

Het slachtoffer waarschuwde de politie. De Zeeuwse bestuurder is later op de avond thuis aangehouden. Hij zit nog vast.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.