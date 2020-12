Brand in Drunen verwoest zes bedrijven: 'De schade is meer dan een miljoen', oorzaak onduidelijk

De schade in Drunen. vergroot

Het is zaterdagmorgen enorm schrikken voor de eigenaren van de loodsen in Drunen die vrijdagnacht in de as werden gelegd. Zes bedrijven aan de Kasteeldreef zijn tot op de grond toe afgebrand. De gedupeerden zijn de hele ochtend in de weer met het inventariseren van de enorme schade.

Rene van Hoof & Ista van Galen Geschreven door

De brandweer is zaterdagmorgen nog aan het nablussen, terwijl de eigenaren zwaar aangeslagen bij de puinzooi staan. Zo stond in een van de loodsen een verzameling oldtimers. De eigenaar laat weten dat die van zijn overleden vader waren. Ze zijn allemaal door brand verwoest.

Ook Jannie Semler van het naastgelegen autobedrijf J. Semler Auto's schrok zich vrijdagnacht kapot. "Ik werd wakker gebeld en hoorde van de brand hier. Ik schrok me dood en ben plankgas hierheen gereden."

Hij zag de grote brand bij zijn achterburen. "Het was een flinke fik. De vlammen sloegen uit het dak, ik denk wel minstens een keer zo hoog als het pand zelf."

Zo zag de schade er zaterdagochtend uit:

Meer dan miljoen euro schade

In de zes loodsen zaten volgens Jannie onder meer een autobedrijf, een bandenzaak en een opslag voor campers en een growshop. De vader en mede-eigenaar van Semler schat de schade op meer dan een miljoen euro in totaal.

Voor hun autobedrijf is er ook de nodige schade. Alle auto's zitten onder een laagje roet en een van de auto's is afgebrand. "Dat wordt vandaag met zeker zestig auto's door de wasstraat rijden." Maar gelukkig is zijn bedrijf niet in vlammen opgegaan en zijn er deze zaterdag alweer klanten.

De brand

De brand werd vrijdagnacht rond een uur ontdekt. Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Rond drie uur werd het sein brandmeester gegeven. Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan.

"Harde indicaties voor brandstichting zijn er vooralsnog niet", laat een woordvoerder van de politie zondagochtend weten. De brand heeft volgens hem ook mogelijke sporen vernield dus dat maakt het lastig een oorzaak te achterhalen. Zondag wordt er nog een buurtonderzoek gedaan. "Mogelijk komt daar nog wat uit", zegt hij. Ook zijn er volgens hem nog beelden die misschien iets meer kunnen zeggen.

Beelden van de schade. vergroot

Beelden van de schade. vergroot

De brand in Drunen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

De brand in Drunen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

