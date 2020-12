Hotelkamer aan gort geslagen in Oudenbosch, alle meubilair in de kamer vernield

Een kamer van een hotel in Oudenbosch is vrijdagnacht door twee Poolse gasten volledig aan gort geslagen. De mannen, 36 en 37 jaar oud, waren vermoedelijk onder invloed van drank en drugs.

Volgens getuigen veroorzaakten de mannen al de hele nacht overlast. Toen een medewerker poolshoogte kwam nemen, trof hij in de kamer een grote ravage aan. Zo’n beetje al het meubilair in de kamer was vernield.