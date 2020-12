Twee Fransmannen van de weg gehaald met 40.000 euro in verborgen ruimte

Twee Fransmannen van 22 en 35 jaar zijn in de buurt van Ossendrecht aangehouden op verdenking van het witwassen van veertigduizend euro. De mannen zitten nog vast en worden zaterdag gehoord.

De politie plukte de auto vrijdagmiddag van de weg. Dat deden ze in de eerste instantie omdat de auto niet op naam bleek te staan. De afspraak was toen dat de politie die in bewaring zou nemen, totdat de twee mannen uit Moselle konden aantonen dat de auto wel op naam staat.